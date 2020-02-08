В России нет новых случаев заражения коронавирусом, утверждает Роспотребнадзор. По официальным данным, с начала эпидемии в стране было зарегистрировано два случая: в Забайкальском крае и Тюменской области. Тем временем о пяти новых случаях сообщили власти Франции. США и Япония заявили о случаях гибели своих граждан в Китае.
2020-02-08T13:30:00+03:00
2020-02-08T13:32:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:30, 08 февраля 2020
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