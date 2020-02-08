Китайские авиакомпании начали сокращать лётные экипажи, в том числе российских пилотов

Как пишет агентство ТАСС со ссылкой на источник, в ближайшее время без работы могут остаться более ста россиян. Речь идёт не только о досрочном расторжении контрактов, но и о вынужденном простое без выплат. По словам источника, авиакомпании в целом сокращают штат иностранного лётного состава, с чем это связано – не уточняется.