Китайские авиакомпании начали сокращать лётные экипажи, в том числе российских пилотов

Как пишет агентство ТАСС со ссылкой на источник, в ближайшее время без работы могут остаться более ста россиян. Речь идёт не только о досрочном расторжении контрактов, но и о вынужденном простое без выплат. По словам источника, авиакомпании в целом сокращают штат иностранного лётного состава, с чем это связано – не уточняется.
2020-02-08T13:30:00+03:00
2020-02-08T13:31:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:30, 08 февраля 2020
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