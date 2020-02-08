Жителей Петербурга, прилетевших из Китая, принудительно забирают в больницы

Там людей помещают в карантин, обещая выпустить через несколько недель.



Изоляция ждёт петербургских туристов, вернувшихся из Китая. Об этом пишет сайт Фонтанка.ру со ссылкой на городской Роспотребнадзор. Издание нашло как минимум четырех человек, которых забрали из дома и поместили в палаты для особо опасных больных в Боткинской больнице. Все они – женщины, недавно вернувшиеся из Китая. После путешествия домой к каждой пришли медики и сообщили, что им необходима госпитализация. Отказаться от неё, по словам одной из женщин, было нельзя – врачи угрожали административной ответственностью. Сейчас пациентки находятся в специальных изолированных боксах: двери закрыты, связь с персоналом – только через специальную систему.

Между тем, все женщины уже получили результаты анализов: они не показали никаких следов коронавируса. Несмотря на это, в больнице им всем, по словам врачей, придется провести как минимум две недели. Медики при этом, объясняя причины изоляции пациентов, ссылаются на постановление, которое появилось несколько дней назад. Согласно ему, госпитализировать нужно только тех туристов, прибывших из Китая, у которых выявят синдромы ОРВИ.



В Боткинской больнице рассказали, что пациентам в боксах для особо опасных больных все равно можно передавать посылки.