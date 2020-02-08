Власти Читы ввели режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. На официальном сайте Забайкальского края говорится, что это сделано с целью усилить эффективность профилактики. В одной из больниц города сейчас проходит лечение гражданин Китая, заразившийся коронавирусом. О других случаях заболевания местные власти не сообщали.

Уже больше недели в Чите, где проживает заболевший коронавирусом, наблюдается дефицит защитных масок. Об этом «Эху» рассказал редактор информационного портала «Чита.Ру» Андрей Затирко.

Затирко также отметил, что стоимость одной маски в городе выросла с 1 рубля до 6-10 рублей. Дефицита противовирусных препаратов в городе нет.