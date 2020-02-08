Массовые беспорядки произошли на юге Казахстана

Сгоревшие дома, от которых остались только стены, выбитые окна, разгромленные магазины и кафе – снимки последствий погрома в селе, где проживает, по официальным данным, более 13,5 тысяч человек, за последние часы появились в социальных сетях. А еще видео ночных событий – толпа на фоне горящих зданий, крики, хлопки. Власти говорят, что в Масанчи пострадали три десятка домов, травмы получили свыше 40 человек, почти 50 задержаны, у них нашли два охотничьих ружья. Причиной беспорядков стал бытовой конфликт, объявил сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

О причинах конфликта не говорится, Многие издания обращают внимание, что в том районе проживают представители дунган, одного из национальных меньшинств республики. Тем временем министр внутренних дел республики Ерлан Тургумбаев обвинил в причастности к беспорядкам некоторых пользователей интернета.

Агентства «КазТАГ» и «Фергана» рассказали о сбоях в работе мессенджера Whatsapp в южной части Казахстана. Кроме того, утверждает «КазТАГ», еще ночью они получили письмо от министерства информации с предупреждением, что им следует придерживаться официальной информации. Журналисты назвали такое требование прямой цензурой.

Тем временем в Алмате, крупнейшем городе Казахстана, сегодня и завтра закрыты рынки. О причинах закрытия не сообщаются.