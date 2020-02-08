В Праге в конце февраля должна появиться площадь Бориса Немцова

Власти столицы Чехии также намерены присвоить имя Анны Политковской аллее в пражском парке.

Именем политика Бориса Немцова власти Праги намерены назвать площадь перед российским посольством в столице Чехии. Последние препятствия для этого сняты: согласие дала городская топографическая комиссия. Она пришла к выводу, что нет технических, административных или организационных препятствий для переименования площади. Оппозиционный политик Борис Немцов, как и журналистка Анна Политковская, стали жертвами политически мотивированного насилия. Их память должна быть увековечена на карте Праги, приводит позицию комиссии интернет-издание Actualne. Решение поддержали и лидеры партий, входящих в правящую коалицию в городском совете Праги. Петицию также подписали около пяти тысяч жителей чешской столицы. Голосование, как рассказал мэр Праги Зденек Гржиб, в горсовете пройдёт 24 февраля. Спустя 3 дня в пятую годовщину убийства Немцова в центре Москвы площадь торжественно переименуют. Сейчас она называется «Под каштанами». За переименование её в честь Немцова длительное время выступали влиятельные чешские политики. Однако комиссия по топонимике в прошлом году это не поддержала. Теперь же Прага присоединится к Вашингтону, Вильнюсу и Киеву — эти столицы увековечили память одного из лидеров российской оппозиции. Власти чешской столицы также хотят назвать именем обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской аллею в одном из пражских парков.

Политковская была убита 7 октября 2006 года в подъезде дома в центре Москвы. Организаторы и исполнители получили от 11 до 20 лет колонии. Заказчик преступления до сих пор не найден.

Решение чешских властей — это важный шаг и необходимый, прежде всего, для сохранения памяти. Об этом сказал «Эху» главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов.

Муратов добавил, что в ближайшее время «Новая газета» обратится к властям Чехии с предложением установить на площади интерактивную таблицу, где в режиме реального времени будет идти отсчёт от дней убийств Анны Политковской и Бориса Немцов.

В семье Бориса Немцова также приветствовали планы чешских властей переименовать площадь. Дочь убитого политика Жанна Немцова в интервью «Эху» сказала, что лично обсуждала с пражскими властями этот вопрос.

Когда-нибудь площади в честь таких людей, как Немцов, будут называть и в России, но вряд ли при нынешней власти, — отметил в интервью «Эху» политолог Глеб Павловский.

Павловский добавил, что пока не видит подобного единодушного порыва со стороны рядовых россиян.