Петербургского активиста приговорили к трём с половиной годам по делу о подготовке покушения на Евгения Пригожина

Петербургского активиста Владимира Иванютенко приговорили к трём с половиной годам лишения свободы по делу о подготовке покушения на бизнесмена Евгения Пригожина. Сам Иванютенко заявляет о своей невиновности.

Всего лишь один день потребовался Невскому районному суду Петербурга на то, чтобы провести прения сторон, дать обвиняемому последнее слово и вынести ему приговор. Владимира Иванютенко признали виновным в незаконном сбыте взрывчатых веществ. За якобы готовившееся покушение на Евгения Пригожина оппозиционный активист получил три с половиной года колонии: впрочем, в заключении Иванютенко проведёт только полтора года – остальную часть срока он уже отбыл во время продолжительного содержания в следственном изоляторе. Иванютенко задержали год назад. По версии следствия, он пытался передать какому-то человеку части взрывного устройства. Сам активист утверждает, что стал жертвой полицейской провокации: по его словам, в оппозиционные круги внедрился агент Григорий Левин, который сам активно продвигал идею покушения на Пригожина. От него, по версии защиты, Иванютенко и получил взрывчатые компоненты. Сам Левин, судя по всему, и выступил в суде в статусе секретного свидетеля: под псевдонимом и с измененным голосом. Из его показаний следует, что он раньше работал в правоохранительных органах, а теперь сотрудничает с управлением противодействия экстремизму.

Защита Иванютенко заявила, что будет обжаловать приговор. Адвокаты намерены при необходимости дойти до Европейского суда по правам человека.