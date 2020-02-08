Суд в Петрозаводске на 2 месяца арестовал замдиректора аэропорта по делу о получении взятки. Игоря Волчека взяли под стражу до 5 апреля. Как ожидается, сегодня же будет избрана мера пресечения второму задержанному – экс-министру транспорта Карелии Алексею Кайдалову. Оба стали фигурантами дела о взятке в 800 тысяч рублей, отмечает агентство ТАСС.
2020-02-08T12:30:00+03:00
2020-02-08T12:31:42+03:00
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12:30, 08 февраля 2020
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