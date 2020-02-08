Завод Tesla по производству электромобилей в Шанхае планирует возобновить производство 10 февраля. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на местную администрацию. Власти отмечают, что в этот день должны вернуться к работе и многие другие шанхайские предприятия после вынужденных каникул, объявленных из-за распространения коронавируса.
2020-02-08T12:30:00+03:00
2020-02-08T12:31:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:30, 08 февраля 2020
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