Власти Франции объявили о пяти новых случаях заражения коронавирусом в стране

Министр здравоохранения Аньес Бюзен рассказала, что заболели четверо взрослых и один ребёнок. До сих пор во Франции было зарегистрировано шесть случаев. Общее количество заболевших в мире приблизилось к 35 тысячам, погибли более семисот человек. В России, по официальным данным, подтверждены 2 случая: в Забайкальском крае и Тюменской области.
2020-02-08T12:30:00+03:00
2020-02-08T12:30:52+03:00
https://echo.msk.ru/news/2584536-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
12:30, 08 февраля 2020
Загрузка комментариев...