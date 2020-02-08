Власти Франции объявили о пяти новых случаях заражения коронавирусом в стране

Министр здравоохранения Аньес Бюзен рассказала, что заболели четверо взрослых и один ребёнок. До сих пор во Франции было зарегистрировано шесть случаев. Общее количество заболевших в мире приблизилось к 35 тысячам, погибли более семисот человек. В России, по официальным данным, подтверждены 2 случая: в Забайкальском крае и Тюменской области.