В одной из школ Липецка первоклассникам, чьи родители не сдали деньги на нужды классы, запретили пить воду из кулера

Конфликт сопровождался травлей детей, некоторых пришлось переводить в другие школы, пишет сайт Знак.ком. В публикации отмечается, что речь идёт о семьях, которые не смогли сдать деньги на кулер и принтер из-за трудной жизненной ситуации. Следственный комитет начал проверку. Сотрудники СК говорят, что классный руководитель повела себя некорректно.
2020-02-08T12:00:00+03:00
2020-02-08T12:03:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:00, 08 февраля 2020
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