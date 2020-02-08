В одной из школ Липецка первоклассникам, чьи родители не сдали деньги на нужды классы, запретили пить воду из кулера

Конфликт сопровождался травлей детей, некоторых пришлось переводить в другие школы, пишет сайт Знак.ком. В публикации отмечается, что речь идёт о семьях, которые не смогли сдать деньги на кулер и принтер из-за трудной жизненной ситуации. Следственный комитет начал проверку. Сотрудники СК говорят, что классный руководитель повела себя некорректно.