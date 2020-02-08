Москвичка, госпитализированная с подозрением на коронавирус, пожаловалась на плохое отношение врачей больницы

Москвичка, которую госпитализировали с подозрением на коронавирус, пожаловалась в соцсетях на плохое отношение врачей столичной инфекционной больницы к пациентам. Она также обратила внимание на несоблюдение правил гигиены.

Москвичка высказала к медучреждению целый ряд претензий. После госпитализации её не стали помещать в отдельный бокс. В первой инфекционной больнице она находилась в палате с другими пациентами. Не ввели там особый режим из-за опасности распространения возможной инфекции, она не подтвердилась. У Натальи врачи подозревали коронавирус. В больницу она попала во вторник, перед этим весь день провела с коллегами, которые приехали в Москву из Китая. В фейсбуке женщина также пожаловалась, что ей долго не выдают результаты анализов, а в больнице не соблюдают гигиену: в инфекционном отделении нет масок, все свободно ходят по коридорам, в туалете отсутствуют бумага и мыло, нет его и в палатах. После того как Наталья опубликовала пост в фейсбуке и он вызвал бурю возмущения к ней в палату пришёл заведующий отделением и при других пациентах отчитал за рассказ о происходящем в больнице. Мыло и туалетную бумагу сразу дали в неограниченном количестве, поведала москвичка интернет-изданию «Открытые медиа». Она быстро получила результаты анализов, сразу выписалась из больницы и уехала домой.

В больнице сетевому изданию сказали, что пациентка проходила лечение в корпусе, который нуждается в ремонте, гигиенические принадлежности там выдавали каждому на руки. При этом администрация больницы признала нехватку защитных масок, но обвинила в этом самих пациентов, которые берут их больше чем необходимо.