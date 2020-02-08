Площадь Бориса Немцова и аллея Анны Политковской должны появиться в Праге

Это может произойти уже к концу февраля.

Топографическая комиссия Праги не сомневается, что и Борис Немцов и Анна Политковская стали жертвами политического насилия. А потому они заслуживают, чтобы их память увековечили на карте чешской столицы, приводит решение членов комиссии чешское издание Aktualne. Мэр города Зденек Гржиб добавил, что голосование ожидается 24 февраля, за несколько дней до того, как исполнится пять лет со дня убийства бывшего первого вице-премьера России в центре Москвы. Глава чешской столицы добавил, что хотел бы пригласить на торжественную церемонию дочь Немцова. В честь политика собираются переименовать площадь Под каштанами, где расположено российское посольство. Аллея Политковской, которая была застрелена в подъезде своего дома более 13 лет назад, появится в парке неподалеку от дипмиссии.

Прага станет уже четвертым городом, где увековечат имя убитого российского политика. До этого площадь Немцова появилась в Вашингтое у посольства России, скверы в честь него – в Киеве и Вильнюсе, также у зданий российских диппредставительств.