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11:30, 08 февраля 2020

Синоптики зафиксировали самую холодную ночь в Москве с начала зимы

На метеостанции на ВДНХ температура опустилась до минус 15 градусов, в Тушино – до минус 17. В московской области самой холодной точкой оказался город Клин – там ночь похолодало до минус 20 градусов. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сказал РБК, что в ближайшие дни морозы отступят. В начале недели дневная температура вновь станет плюсовой.



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