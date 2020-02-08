Синоптики зафиксировали самую холодную ночь в Москве с начала зимы

На метеостанции на ВДНХ температура опустилась до минус 15 градусов, в Тушино – до минус 17. В московской области самой холодной точкой оказался город Клин – там ночь похолодало до минус 20 градусов. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сказал РБК, что в ближайшие дни морозы отступят. В начале недели дневная температура вновь станет плюсовой.