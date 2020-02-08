Синоптики зафиксировали самую холодную ночь в Москве с начала зимы

На метеостанции на ВДНХ температура опустилась до минус 15 градусов, в Тушино – до минус 17. В московской области самой холодной точкой оказался город Клин – там ночь похолодало до минус 20 градусов. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сказал РБК, что в ближайшие дни морозы отступят. В начале недели дневная температура вновь станет плюсовой.
2020-02-08T11:30:00+03:00
2020-02-08T11:32:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:30, 08 февраля 2020
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