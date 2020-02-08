Власти Праги хотят назвать площадь у российского посольства в Чехии именем политика Бориса Немцова. Об этом пишет «Новая газета». Мэр города Зденек Гржиб рассчитывает, что проголосовать по этому вопросу удастся до годовщины убийства российского политика, чтобы приурочить церемонию к памятной дате. Градоначальник также сообщил, что аллее в парке рядом с посольством планируется дать имя обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской.