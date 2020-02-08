Власти Праги хотят назвать площадь у российского посольства в Чехии именем политика Бориса Немцова. Об этом пишет «Новая газета». Мэр города Зденек Гржиб рассчитывает, что проголосовать по этому вопросу удастся до годовщины убийства российского политика, чтобы приурочить церемонию к памятной дате. Градоначальник также сообщил, что аллее в парке рядом с посольством планируется дать имя обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской.
2020-02-08T11:30:00+03:00
2020-02-08T11:31:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:30, 08 февраля 2020
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