Итогом переговоров президентов России и Белоруссии стало согласование условий поставок российского газа Минску

По нефти стороны вновь не пришли к единому решению.

Российский и белорусский президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко общались друг с другом в разных форматах почти восемь часов, подсчитали белорусские журналисты. Это были и переговоры с глазу на глаз, и в расширенном формате, с перерывом на совместную игру в хоккей. Оба играли в одной команде. Но об итогах встречи ни один ни другой ничего не сказали. Лукашенко вылетел в Минск без заявлений для прессы. О том, к чему пришли стороны, говорил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак. Соседняя республика будет получать газ в этом году по условиям предыдущего – 127 долларов за тысячу кубометров. Москва также готова помочь договориться о поставках нефти непосредственно с российскими компаниями. Здесь цены, по словам Козака, регулирует рынок. И правительство, добавил он, не может резко изменить условия работы нефтяной отрасли. В отличие от газа Минск так и не смог добиться продления договора, который истек в конце года. И белорусское руководство уже больше месяца активно ищет альтернативные источники сырья.

Ранее Александр Лукашенко на фоне нерешенного вопроса с энергоносителями обвинял Москву в завышении цен на топливо и политическом давлении.