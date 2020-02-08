Сорок семь человек задержаны после столкновений с полицией в Казахстане

На юге страны прошли сразу несколько массовых драк.

В социальных сетях появилось множество видеороликов, где заметно, как по улицам казахских сел ходят десятки разъяренных людей. Слышны выстрелы, видно, как горят большие жилые дома. Эти события происходили вчера вечером в Жамбылской области, неподалёку от границы с Киргизией.

Региональное МВД сообщает, что всё началось с массовой драки в селе Масанчи, где в основном проживают дунганы, но затем, после призывов к беспорядкам в мессенджерах, туда съехались еще примерно триста человек из других районов. Сначала эти люди дрались с местными жителями, используя при этом различные железные предметы, а затем, когда приехали представители власти, дали отпор и им. В полиции утверждают, что у задержанных изъяли два охотничьих ружья и возбудили уголовное дело о массовых беспорядках.

В результате этих столкновений есть и раненые, и погибшие, но их число пока не уточняется. Причиной произошедшего МВД называет бытовую ссору.

Местные жители в свою очередь пишут в социальных сетях, что речь идет о конфликте на национальной почве. Считается, что массовые драки начались после того, как несколько дунганцев избили пожилого человека из соседнего села, где преимущественно живут казахи.

Сейчас президент Казахстана Касым Жомарт Токаев уже объявил, что ситуация под контролем, а для её урегулирования создадут специальную правительственную комиссию.