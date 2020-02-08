Правительство одобрило повышение предельного возраста ректоров с 65 до 70 лет. Это следует из сообщения на сайте кабмина. В документе говорится, что договор с ректором должны заключать на срок не более пяти лет, а занимать одну и ту же должность ректор может не более трёх сроков подряд.