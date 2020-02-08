Правительство одобрило повышение предельного возраста ректоров с 65 до 70 лет. Это следует из сообщения на сайте кабмина. В документе говорится, что договор с ректором должны заключать на срок не более пяти лет, а занимать одну и ту же должность ректор может не более трёх сроков подряд.
2020-02-08T10:30:00+03:00
2020-02-08T10:32:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:30, 08 февраля 2020
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