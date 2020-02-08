Власти Читы ввели режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса

На официальном сайте Забайкальского края говорится, что это сделано с целью усилить эффективность профилактики. В одной из больниц города сейчас проходит лечение гражданин Китая, заразившийся коронавирусом. О других случаях заболевания местные власти не сообщали.
2020-02-08T10:30:00+03:00
2020-02-08T10:31:51+03:00
https://echo.msk.ru/news/2584494-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
10:30, 08 февраля 2020
Загрузка комментариев...