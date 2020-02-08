Суд арестовал начальника регионального управления ФСИН по Северной Осетии по подозрению в мошенничестве

Суд во Владикавказе арестовал начальника регионального управления ФСИН по Северной Осетии Юрия Емельянова по подозрению в мошенничестве. Об этом говорится на сайте региональной прокуратуры. Емельянов пробудет под стражей до 5 марта. Против него возбудили уголовное дело по статье о растрате в особо крупном размере.
2020-02-08T09:30:00+03:00
2020-02-08T10:18:11+03:00
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09:30, 08 февраля 2020
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