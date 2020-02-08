Суд арестовал начальника регионального управления ФСИН по Северной Осетии по подозрению в мошенничестве

Суд во Владикавказе арестовал начальника регионального управления ФСИН по Северной Осетии Юрия Емельянова по подозрению в мошенничестве. Об этом говорится на сайте региональной прокуратуры. Емельянов пробудет под стражей до 5 марта. Против него возбудили уголовное дело по статье о растрате в особо крупном размере.