В Ухани, где произошла вспышка коронавируса, появились первые жертвы среди иностранных граждан

Как сообщает агентство Рейтер со ссылкой на посольство США в Пекине, в городе скончался американский гражданин. По данным газеты New York Times, речь идёт о 60-летней женщине, у которого до заражения были проблемы со здоровьем.

Тем временем МИД Японии сообщил, что гражданин этой страны также умер в больнице Уханя.