В Казахстане произошли столкновения местных жителей с полицией, жертвами стали восемь человек

Власти говорят, что это были беспорядки, которые охватили несколько сёл на юге страны. Поводом, по официальной версии, стал бытовой конфликт. По данным полиции, он начался с родственниками водителя, который был задержан за административное правонарушение.
2020-02-08T10:00:00+03:00
2020-02-08T10:16:58+03:00
https://echo.msk.ru/news/2584482-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
10:00, 08 февраля 2020
Загрузка комментариев...