Миллиардер Олег Дерипаска проиграл в суде Лондона и теперь должен выплатить почти 100 миллионов долларов бывшему главе Внешэкономбанка Владимиру Чернухину.

Решение вынес апелляционный суд Лондона. Он, как пишет Forbes, отклонил жалобу Олега Дерипаски, который оспаривал постановление арбитражного суда британской столицы. Несколько лет назад он занял сторону Владимира Чернухина в его споре с миллиардером. Чернухин в начале нулевых был замминстра финансов в правительстве Михаила Касьянова, затем возглавил Внешэкономбанк. В то же время предложил Дерипаске совместно купить контрольный пакет акций «Трёхгорной мануфактуры» — элитного участка в центре Москвы на Пресне. По словам Чернухина, он хотел, чтобы лицом проекта стал известный предприниматель, поскольку заниматься бизнесом из-за своих должностей не мог. В 2002 партнёры купили контрольный пакет акций компании, но позже отношения испортились. По версии Чернухина его долю в компании, оформленную на жену, Дерипаска якобы обещал купить за 100 миллионов долларов, но деньги не заплатил, а долю поглотил. Чернухин утверждал, что этому предшествовал цитата «вооружённый захват» мануфактуры людьми Дерипаски. Он же настаивал на том, что его бывший партнёр неправомерно обратился в суд, поскольку условия акционерного соглашения это исключают, пишет Forbes.

Представитель Дерипаски отказался комментировать решение апелляционного суда.