Вертолёт с депутатом Госдумы Айратом Хайруллином на борту разбился при попытке совершить вынужденную посадку

При этом, черных ящиков на нём не было.

Следственный комитет сейчас рассматривает три версии трагедии. Речь может идти об ошибке пилотирования, о технической неисправности или о неблагоприятных погодных условиях. Газета «Коммерсант» пишет, что в Росавиации склоняются к последней версии. Специалисты ведомства считают, что лётчик мог решить пойти на посадку из-за обледенения входного направляющего аппарата, а это в свою очередь могло произойти из-за того, что летательное средство попало в зону интенсивного снегопада с сильным ветром.

По данным издания, наверняка причину произошедшего выяснить будет тяжело, поскольку на вертолёте Bell 406 не было бортовых самописцев.

Про аварию стало известно вчера примерно в половине шестого вечера. Вертолёт с тремя людьми на борту упал на реке Каме в шестидесяти пяти километрах от Казани. Двое пассажиров выжили и сейчас находятся в больнице с тяжёлыми травмами. Погибшим в свою очередь был депутат Госдумы Айрат Хайруллин. По данным «Коммерсанта» он находился в салоне непристёгнутым.

Прощание с Хайруллиным состоится сегодня в Татарской государственной филармонии в Казани. Начало в одиннадцать часов.