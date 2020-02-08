Новыми жертвами коронавируса впервые стали граждане Японии и США

Тем временем общее число умерших превысило 700 человек.

Оба иностранца скончались от нового заболевания в китайском Ухане. Именно с этого города началось распространение коронавируса в начале этого года. Об обстоятельствах смерти и личностях умерших известно немного. Гражданин Японии, как передает агентство Киодо, был госпитализирован с подозрением на пневмонию. Американцу было 60 лет, он скончался в четверг, но о случившемся посольство США сообщило лишь сейчас. Были ли оба выходцами из Китая, не уточняется. Это не первый случай, когда от пневмонии, вызванной новым вирусом, умирает иностранный гражданин. В начале февраля жертвой заболевания стал житель Филиппин.

В КНР сейчас, по данным министерства иностранных дел страны, заражение коронавирусом подтверждено у 19 иностранцев, из них двое уже вылечились, а еще 17 находятся в карантине.

Число случаев заражения вирусом превысило 34,5 тыс., более 2 тыс. уже выздоровели.