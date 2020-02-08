Россия и Белоруссия согласовали условия поставок Минску нефти и газа в этом году

Об этом сообщил замглавы администрации президента Дмитрий Козак по итогам встречи глав государств Владимира Путина и Александра Лукашенко. Казак уточнил, что Минск будет получать природный газ на тех же условиях, что и в прошлом году. Цена и объёмы поставок нефти, по его словам, ещё будут обсуждаться, но уже известно, что скидок Минску делать не планируется.