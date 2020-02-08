Россия и Белоруссия согласовали условия поставок Минску нефти и газа в этом году

Об этом сообщил замглавы администрации президента Дмитрий Козак по итогам встречи глав государств Владимира Путина и Александра Лукашенко. Казак уточнил, что Минск будет получать природный газ на тех же условиях, что и в прошлом году. Цена и объёмы поставок нефти, по его словам, ещё будут обсуждаться, но уже известно, что скидок Минску делать не планируется.
2020-02-08T09:30:00+03:00
2020-02-08T09:35:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:30, 08 февраля 2020
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