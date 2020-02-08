Посол России в Риге: Москва ответит Латвии и Эстонии на травлю журналистов и бизнеса

Об этом заявил посол России в Риге Евгений Лукьянов, сообщает Спутник. Латвия. По его словам, сотрудничающим с российскими изданиями журналистам стали массово отказывать в обслуживании в банках. По мнению российского посла, травлю можно сравнить с бандитизмом 90-х. Он также добавил, что сами банки не стоит считать виноватыми, поскольку «они запуганы». «Будем требовать, чтобы Латвия вернулась к исполнению договорных норм, которые они подписали», — уточнил Лукьянов. Дипломат также выразил мнение, что в этой ситуации действуют двойные стандарты, а также деление на «своих» и «чужих».