Минувшая ночь в Москве стала самой морозной с начала зимы

Температура воздуха на метеостанции в районе ВДНХ к 6 утра опустилась до -13,3 градуса, сообщили «Интерфаксу» в метеобюро столицы.

Днем, по прогнозу Гидрометцентра, ожидаются -5…-7 градусов, переменная облачность, преимущественно без осадков.

В ночь на воскресенье подморозит до -11, по области — до -14, а местами и до -19 градусов. А уже завтра днем ожидается резкое потепление до 0.

В понедельник – в Москву вновь придет оттепель, и дальше в течение всей рабочей недели температура будет колебаться в районе нулевой отметки и небольшого плюса.