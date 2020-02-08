По всей России сегодня пройдет ежегодная просветительская акция «Открытая лабораторная»

В рамках нее любой желающий сможет проверить свои знания в различных областях науки.

Впервые «Открытая лабораторная», организуемая проектом «Лаба», прошла в 2017 году. С тех пор акция заметно расширила как количество участников, так и географию. Так, в прошлом году на нескольких сотнях площадок побывали свыше 100 тысяч человек. В этом году «Открытая лабораторная» охватывает несколько десятков российских городов: от Москвы, Санкт-Петербурга и Калининграда до Владивостока. Также акция пройдет во Франции, Японии, Турции, Бельгии и даже Индии.

Проект позволяет каждому узнать о новейших достижениях науки в химии, физике, биологии и нейробиологии, а также информатике и астрономии. Участникам «Открытой лаборатории» предлагают за 20-30 минут ответить на вопросы в этих областях, а затем разобрать их вместе с ведущими учеными и популяризаторами науки. Тем, кто набрал наибольшее число баллов, вручают памятные призы. После этого участников ждет дополнительная программа: различные опыты, научные шоу, экскурсии и лекции.

В Москве акция «Открытая лабораторная» пройдет на девяти площадках, в том числе на химическом факультете МГУ, в МПГУ, Сколтехе и в Музее космонавтики.