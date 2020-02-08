Во Франции сегодня пройдут очередные акции протеста

Российский МИД предупредил соотечественников о возможных беспорядках.

Люди выйдут на улицы сказать нет пенсионной реформе. Акции пройдут в Париже и других крупных городах страны. Ожидается, что в них будут участвовать и сторонники движения так называемых «жёлтых жилетов». В российском МИДе попросили соотечественников быть осторожными и не посещать места массового скопления людей. На Смоленской площади не исключили провокаций во французских городах. Массовая манифестация против пенсионной реформы прошла в четверг, на улицы Парижа вышли около 130ти тысяч человек. Всё прошло мирно, полиция задержала только двух участников. Акции против пенсионной реформы начались во Франции пару месяцев назад. В них участвовали транспортники, преподаватели школ и университетов, адвокаты, работники муниципальных служб, отмечает агентство ТАСС. Ещё раньше инициаторами протестов стали так называемые «жёлтые жилеты». Демонстранты сначала выступали против роста цен на бензин и дизельное топливо, а позже стали критиковать власть за неэффективное, по их мнению, управление страной.

Правительство Франции намерено увеличить пенсионный возраст с 62х до 64 лет, что вызывает особые споры. Власти усиливают меры безопасности в Париже и других городах страны в связи с предстоящими акциями.