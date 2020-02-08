В китайском Ухане, где произошла вспышка коронавируса, появились первые жертвы среди иностранцев. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на посольство США в Пекине, в городе скончался американец. МИД Японии в свою очередь сообщил, что гражданин этой страны также умер в больнице Уханя, куда был госпитализирован с подозрением на коронавирус.

Согласно последним официальным данным, число случаев заражения вирусом в Китае превысило 34,5 тысячи, более 720 человек скончались, выздоровели свыше 2 тысяч.