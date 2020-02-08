Союз левых сил проведет сегодня в Петербурге митинг «в защиту законных прав граждан»

Смольный согласовал акцию.

Митинг начнется в час дня на площади Ленина в центре Петербурга. В нем примут участие представители КПРФ, «Левого фронта» и движения «За новый социализм». Пока организаторы не называют запланированное количество участников. Согласно повестке, на акции прозвучат выступления против мусорной реформы, сноса гаражей, роста цен и тарифов. Также левые намерены высказать свое недовольство повышением пенсионного возраста и призвать власти Северной столицы сделать доступным общественный транспорт. Также в повестке анонсированы такие темы, как сохранение парков и скверов, а также индексация пенсий.

На прошлой недели в Петербурге прошел согласованный митинг против сноса СКК Петербургский. Тогда полицейские задержали одного из организаторов акции.