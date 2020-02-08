В НАТО обвинили российский спутник-инспектор в преследовании американского разведывательного аппарата

Страны Запада подвергаются опасности в космосе, поскольку неподалеку от их спутников находятся российские и китайские, заявил в интервью Washington Examiner главнокомандующий НАТО по трансформации Андре Ланата. «До этого момента космос все считали безопасной зоной, но это больше не так», — сказал военный.

По его словам, американские специалисты не смогли определить, какие функции выполняет российский спутник и оказать противодействие. Некоторые аналитики полагают, что таким образом Россия и Китай намереваются подорвать коммуникацию и геолокацию, которые используют США.