В мире из-за опасности коронавируса наблюдается дефицит медицинских масок

Об этом рассказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гейбрейесус: «Мир сталкивается с серьёзным дефицитом индивидуальных средств защиты. Спрос на них выше обычного в сто раз, а цены повысились в 20 раз. Ситуация усугубляется тем, что зачастую маски используются, когда нет назначений врача. В результате запасов средств персональной защиты осталось на 4-6 месяцев».

К настоящему времени коронавирусная инфекция, по данным Всемирной организации здравоохранения, выявлена, помимо КНР, в 24 государствах, включая Россию (два случая).