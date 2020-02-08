В Чите введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

Власти утверждают, что это позволит более эффективно осуществлять профилактические меры и контролировать эпидемиологическую ситуацию. Об этом говорится на официальном портале Забайкальского края.

В регионе действует временный ситуационный центр по коронавирусу, в который вошли представители всех госструктур. По его распоряжению дополнительной санитарной обработке подвергается общественный транспорт, учреждения культуры, здравоохранения и иные места массового пребывания людей.

При региональном Минздраве работает круглосуточная «горячая линия» по вопросам гриппа, ОРВИ, других сезонных, инфекционных заболеваний, а также по коронавирусу.