Сборная России сыграет в Стокгольме второй матч в рамках Еврохоккейтура

Соперником россиян станет команда Швеции. Первый матч на шведском этапе наша команда проиграла. Уже к 7 минуте встречи против финских хоккеистов россияне проигрывали со счетом 0-3. Голкипера Тимура Билялова заменили, на лавочке осели и другие игроки, но все, чего удалось добиться — не пропустить больше. Забить самим было не суждено.

Главный тренер Алексей Кудашов привез на этап Евротура очередной экспериментальный состав, в котором было больше пятерки из молодежной сборной, выигравшей серебро чемпионата Мира, однако эти парни даже в своих клубах играют немного, но тем не менее сразу получили приглашение в сборную. При всей условности результата, наша команда на протяжении трех этапов выглядит невразумительно.

Что же до Шведов, то они спасли матч с чехами, победив 1-2, и сегодня являются несомненными фаворитами.

Матч между сборными Швеции и России начнется в 18.15. Трансляция на канале «Матч ТВ».