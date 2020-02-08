Российская делегация, как ожидается, сегодня прибудет в Турцию для обсуждения ситуации в сирийской провинции Идлиб

Переговоры будут вестись на уровне представителей министерств иностранных дел. Об этом в эфире телеканала NTV рассказал глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу. Он не уточнил при этом персональный состав участников встречи, однако подчеркнул, что после в случае необходимости ситуацию в Сирии могут обсудить и президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.

Переговоры на уровне дипломатов в Анкаре планируются на фоне инцидента с артиллерийским обстрелом турецких военных в Идлибе. Эрдоган возложил ответственность за это на сирийские правительственные войска Башара Асада. Как говорят в Анкаре, в результате обстрела погибли восемь человек. В ответ турецкая авиация нанесла ответные удары по нескольким десяткам целей в Сирии.

В турецком Минобороны утверждают, что в результате было «нейтрализовано» более 70 сирийцев. В российском МИДе, в свою очередь, в четверг сообщили о гибели российских и турецких военных в Идлибе в результате атак террористов.

Планирующиеся переговоры в Анкаре между турецкими и российскими дипломатами в Москве пока что не прокомментировали.