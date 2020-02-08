В Казани простятся с депутатом Госдумы от «Единой России» Айратом Хайруллиным

Он погиб накануне при крушении вертолета в Татарстане. Церемония начнется в 11 часов в государственной филармонии имени Габдуллы Тукая. Об этом написал в Instagram председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин. В свою очередь источник во фракции сообщил ТАСС, что Хайруллина похоронят сегодня до полудня на его малой родине.

Айрат Хайруллин считался одним из самых богатых людей страны. Бизнесом и политикой он начал заниматься почти одновременно в 90-е и с тех пор достиг серьезных успехов. Хайруллин свой бизнес строил вместе с братом. Начинали с импорта овощей и фруктов, к концу 90-х обзавелись собственными магазинами, молочным комбинатом, пивоваренной компанией и другими активами, часть которых позже удачно продали международным корпорациям. Основанный Хайруллиным холдинг «Красный восток» — одно из крупнейших аграрных предприятий России.

Бизнес никогда не был помехой для развития политической карьеры ни в Татарстане, где Айрат Хайруллин всегда был влиятельной фигурой, ни в Москве. В Госдуме представлял «Единую Россию», был одним из спонсоров партии. В 2005 году Forbes оценил его состояние в 600 миллионов долларов и включил в топ богатейших бизнесменов страны.

Хайруллина считают крупнейшим инвестором Татарстана. По его собственным словам, вложения в регион его семьи доходят до 3 миллиардов долларов.

Хайруллин умел управлять несколькими марками вертолетов и сам нередко садился за штурвал во время командировок.