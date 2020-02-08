Суд Владикавказа арестовал начальника регионального управления ФСИН по Северной Осетии по подозрению в мошенничестве

Юрий Емельянов останется под стражей как минимум до 5 марта. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Ранее против Емельянова возбудили уголовное дело о присвоении или растрата в особо крупном размере.

По данным следствия, Емельянов подозревается в причинении ущерба на три миллиона рублей при ремонте общежития в исправительной колонии Владикавказа.