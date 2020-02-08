Глава МИД РФ Сергей Лавров пригласил президента Венесуэлы Николаса Мадуро на празднование 75-летия Победы в Москве

Об этом российский министр сказал в ходе визита в Каракас, передает РИА Новости. Венесуэльский лидер пока не подтвердил свой приезд.

Ранее намерение приехать на празднование годовщины Победы в Москву подтвердили главы 17 стран, в том числе президенты Франции и США Эммануэль Макрон и Дональд Трамп.