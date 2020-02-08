Папа Римский Франциск сегодня примет президента Украины Владимира Зеленского

Понтифик неоднократно выражал обеспокоенность ситуацией на Украине. Переговоры Папы Римского и Владимира Зеленского будут посвящены урегулированию конфликта в Донбассе. Понтифик не раз публично призывал к прекращению боевых действий и поиску консенсуса.

По его инициативе был объявлен сбор пожертвований, благодаря которому через разные гуманитарные и благотворительные организации пострадавшим украинцам была оказана помощь на сумму 16 миллионов евро.

В своем рождественском послании в прошлом году Франциск попросил молиться за мир на Украине. Летом прошлого года он обсуждал эту тему с российским президентом Владимиром Путиными, посещавшим Ватикан с рабочим визитом.

Папа Римский также принимал представителей Украинской грекокатолической церкви. Как отмечает агентство ТАСС, он одобрительно высказывался относительно последних шагов на пути установления мира на Украине: встречи в нормандском формате и обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.

Владимир Зеленский прибыл в Италию накануне. Он встретился с президентом страны Серджо Маттареллой и премьер-министром Джузеппе Конте.