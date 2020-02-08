В этом году, по оценкам ЦБ, он может составить 1,5-2%. Ранее глава Центробанка Эльвира Набиулина заявила, что распространение новой инфекции можно считать «черным лебедем» для экономики.
По словам Набиуллиной, на мировую экономику коронавирус окажет влияние наряду с ходом торговых переговоров США и Китая.
В Банке России опасаются, что снижение роста мировой экономики из-за коронавируса может сдерживать рост ВВП
В этом году, по оценкам ЦБ, он может составить 1,5-2%. Ранее глава Центробанка Эльвира Набиулина заявила, что распространение новой инфекции можно считать «черным лебедем» для экономики.