Температура в Антактиде повышается, сообщила представитель Всемирной метеорологической организации ООН Клэр Нуллис

Клэр Нуллис: «Антарктика — один из самых быстронагревающихся регионов планеты. За последние полвека средняя температура здесь повысилась почти на три градуса по Цельсию, а ледники заметно отступили, причём этот процесс заметно ускорился в последние 12 лет. Конечно, температура +18 — это не то, что люди обычно ассоциируют с Антарктидой, даже летом».

Аргентинские метеорологи зафиксировали рекордно высокую температуру в Антарктиде. В четверг, 6 февраля, в полдень по местному времени она достигла отметки 18,3 градуса по Цельсию.