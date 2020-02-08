Мадонне не дали завершить концерт в лондонском зале «Палладиум»

Ровно в 23 часа по местному времени ей отключили звук, свет и закрыли занавес. Видео певица опубликовала в Instagram’е. На произошедшее она отвечает гневной нецензурной тирадой, а затем исполняет последнюю песню «I Rise» уже при включенном свете — и выключенном микрофоне.

Местный совет района Вестминстер, где находится концертный зал, ранее предупреждал, что шоу должно закончиться до одиннадцати часов. По словам певицы, через пять минут после того, как наступило обозначенное время, оставалась еще одна песня — и «Палладиум» решил подвергнуть артистов цензуре. Мадонна выразила благодарность публике, которая не покинула зал.