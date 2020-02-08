В числе пассажиров судна в Японии, у которых выявлен коронавирус, нет россиян

Заболели граждане США и Китая. Об этом сообщил Минздрав Японии. К настоящему времени общее число зараженных на Diamond Princess достигло 64 человек. Всего на борту около 3 тысяч 700 человек из более чем 50 стран, в том числе 24 россиянина.

Судно вышло из Йокогамы 20 января и вернулось 3 февраля. Среди пассажиров был китаец, у которого обнаружили новый коронавирус. Он сошел 25 января в Гонконге. По решению японских властей, круизный лайнер бросил якорь рядом с Йокогамой для проведения медосмотра всех, кто находится на борту. На судне объявлен двухнедельный карантин, который продлится до 19 февраля.