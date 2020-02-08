Актеры МХАТ имени Горького в пятницу продолжили судиться руководством театра

Они считают, что новый худрук незаслуженно лишил их премий и надбавок, и просят компенсаций.

Истцами по делу выступают около десяти артистов, которые при преемнике Татьяны Дорониной на посту руководителя, стали реже выступать и заметно меньше получать. Эдуард Бояков после своего назначения якобы заставил всю труппу подписать срочные контракты. Те, кто не согласился с новыми порядками, оказались в опале. Нагрузка артистов резко сократились. Они лишились стимулирующих надбавок.

Бывший помощник худрука, а ныне рядовой актер театра рассказывал в Пресненском суде о критериях, по которым теперь оценивают каждого в труппе. Среди них — сценический этикет, нарушение творческой и трудовой дисциплины, актерское мастерство, пишет газета «Московский комсомолец». Невостребованность истцов может быть связана с ротацией. Юристы театра уверяют, что дискриминации актеров нет.

Слушания по иску актеров МХАТ продолжатся 14 февраля.