235-й гарнизонный военный суд отправил под стражу замначальника Генштаба Вооруженных сил России Халила Арсланова

Он стал фигурантом уголовного дела о хищении почти 7 миллиардов рублей. Сам генерал-полковник утверждает, что его обманом заманили в следственный комитет.

Арсланов не признает вину в хищении денег. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Антон Антонов.