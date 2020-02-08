Он стал фигурантом уголовного дела о хищении почти 7 миллиардов рублей. Сам генерал-полковник утверждает, что его обманом заманили в следственный комитет.
Арсланов не признает вину в хищении денег. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Антон Антонов.
235-й гарнизонный военный суд отправил под стражу замначальника Генштаба Вооруженных сил России Халила Арсланова
Он стал фигурантом уголовного дела о хищении почти 7 миллиардов рублей. Сам генерал-полковник утверждает, что его обманом заманили в следственный комитет.