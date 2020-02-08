В Казани простятся с депутатом Госдумы от «Единой России» Айратом Хайруллиным

Он погиб накануне при крушении вертолета в Татарстане. Церемония начнется в 11 часов в государственной филармонии имени Габдуллы Тукая. Об этом написал в Instagram председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин. В свою очередь источник во фракции сообщил ТАСС, что Хайруллина похоронят сегодня до полудня на его малой родине.

Айрат Хайруллин считался одним из самых богатых людей страны. В середине прошлого десятилетия Forbes оценивал его состояние в 600 миллионов долларов. Сам Хайруллин неоднократно с гордостью говорил о своей предпринимательской деятельности.

По данным журнала Forbes, начало бизнеса Айрата Хайруллина было связано с торговлей пивом и импортом фруктов. Затем он создал розничную торговую сеть, позднее в его холдинг вошли несколько сельскохозяйственных предприятий.