Президент США уволил постпреда страны при ЕС Гордона Сондланда, давшего показания в рамках процедуры импичмента

Президент США Дональд Трамп уволил постпреда страны при ЕС Гордона Сондланда, который давал показания в Конгрессе в рамках процедуры импичмента. Об этом пишет газета «Вашингтон пост», отмечая, что это второй свидетель, снятый в пятницу с должности. Ранее был уволен сотрудник Совета нацбезопасности Александер Виндман. Также уволен и его брат-близнец Евгений, работавший в СНБ юристом. Официальной информации по кадровым решениям из Белого дома пока не поступало.