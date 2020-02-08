Президент США уволил постпреда страны при ЕС Гордона Сондланда, давшего показания в рамках процедуры импичмента

Президент США Дональд Трамп уволил постпреда страны при ЕС Гордона Сондланда, который давал показания в Конгрессе в рамках процедуры импичмента. Об этом пишет газета «Вашингтон пост», отмечая, что это второй свидетель, снятый в пятницу с должности. Ранее был уволен сотрудник Совета нацбезопасности Александер Виндман. Также уволен и его брат-близнец Евгений, работавший в СНБ юристом. Официальной информации по кадровым решениям из Белого дома пока не поступало.
2020-02-08T05:14:00+03:00
2020-02-08T05:16:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:14, 08 февраля 2020
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