Z Архив новостей новости
5 1 6 248
05:14, 08 февраля 2020

Президент США уволил постпреда страны при ЕС Гордона Сондланда, давшего показания в рамках процедуры импичмента

Президент США Дональд Трамп уволил постпреда страны при ЕС Гордона Сондланда, который давал показания в Конгрессе в рамках процедуры импичмента. Об этом пишет газета «Вашингтон пост», отмечая, что это второй свидетель, снятый в пятницу с должности. Ранее был уволен сотрудник Совета нацбезопасности Александер Виндман. Также уволен и его брат-близнец Евгений, работавший в СНБ юристом. Официальной информации по кадровым решениям из Белого дома пока не поступало.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 7 февраля Поздравить…

5 228 6 5204 07.02
Kобщество, праздники, день рождения, эхо москвы, события
Блоги

Станислав Белковский

Ваши вопросы к программе «Время Белковского» собираем здесь Два, которые автор-ведущий программы сочтет лучшими, получат статус «бриллиантового» и «рубинового» вопросов соответственно. Ответы на них прозвучат в ближайшем выпуске…

5 84 6 8246 06.02
Блоги

Сергей Удальцов лидер движения «Левый фронт»

10 народных поправок в Конституцию Оппозиция должна заставить власти рассматривать свои предложения по изменению основного закона страны…

5 56 6 10953 01.02
Kконституция, рф, власть, события
Блоги

Владислав Иноземцев д.э.н, директор Центра исследований постиндустриального общества

Следует ли называть действия агрессора превентивной войной? Оправдывать сталинских убийц за то, что они творили при бомбардировках Хельсинки или в катынских лагерях столь же дико, как находить аргументы в пользу действий гитлеровцев во время войн во Франции и Югославии…

5 201 6 22281 07.02
Kистория, вторая мировая, политика, мнения
Блоги

Вадим Радионов журналист латвийской радиостанции BALTKOM

Шендерович рассказал что чувствует, когда иностранцы критикуют Россию И конечно мне досадно, что цивилизация становится заложником этой администрации», — сказал Шендерович…

5 248 6 28414 02.02
Kполитика, общество, события
Блоги

Большая группа журналистов, политиков и ученых просят московские власти согласовать марш памяти Бориса Немцова «Хотим обратить Ваше внимание на тот факт, что акция будет носить не только мемориальный, но и политический характер»...

5 91 6 10587 04.02
Kнемцов, память, акции, события
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Попались? Да и черт с вами! Кто-то из полицейских вышел в неслужебное время и в гражданской одежде на одиночные пикеты? Подал заявку на митинг? Написал петицию, чтобы добиться хотя бы освобождения обвиняемых под домашний арест?..

5 170 6 60485 01.02
Kголунов, полиция, преступления, аресты, общество, события
Блоги

Алексей Мельников публицист

«Умка» опять сбойнула Лучше было вообще не участвовать в голосовании, если нет кандидата, который представляет ценностей свободы, демократии, прав человека и силы закона…

5 88 6 10667 05.02
Kполитика, общество, власть, мнения
Блоги

Андрей Илларионов экономист

Хрущев — Сталину: война начнется послезавтра Сталин не только готовил «освободительный поход в Европу», но и назначил для его оправдания провокации против жителей СССР на 22 июня, а само его начало — на 23 июня 1941 года…

5 376 6 119830 01.02
Kсталин, хрущев, вторая мировая, история, видео, мнения
Блоги

Андрей Илларионов экономист

Советский план нападения на Германию. Вариант от 15 мая 1941 года Армия, находящаяся в стадии развертывания и не успевшая еще организовать фронт и взаимодействие войск, – это армия, действительно готовящаяся к нападению, но еще не начавшая его…

5 303 6 44804 07.02
Kистория, общество, мнения, войны
Блоги

Лев Пономарев правозащитник

«За права человека» после ликвидации Возможно, первые месяцы 2020 года — последняя возможность в спокойном режиме наладить работу и накопить силы перед масштабными социальными и политическими сдвигами, на пороге которых стоит Россия…

5 29 6 5458 05.02
Kполитика, общество, мнения
Блоги

Александр Панчин биолог, популяризатор науки, научный журналист и писатель, лауреат премии «Просветитель»

Бог из Конституции Уточнить в Конституции кто главнее: Бог или президент. Может ли Бог вносить изменения в новую Конституцию? Сейчас вроде нет, несмотря на всемогущество…

5 56 6 10705 02.02
Kобщество, религия, политика, события
Блоги

Андрей Илларионов экономист

Знал ли Гитлер дату сталинского нападения на Германию? Есть утверждения, согласно которым СССР был готов к нападению на Германию «в этом или следующем году», «осенью, может быть, летом этого года», «в августе 1941 г.», «в любой момент»...

5 282 6 55791 03.02
Kсталин, история, гитлер, война, общество, мнения
Блоги

Сергей Пархоменко журналист

Холокост — тоже покупаем, заверните Путин со всей его компанией и так-то религиозно поклоняется абсолютной силе бабла, и так-то уверен, что продается абсолютно все на свете. А теперь получил еще одно доказательство своей правоты…

5 313 6 65887 04.02
Kизраиль, рф, путин, холокост, политика, финансы, мнения
Блоги

Алексей Мельников публицист

Главный враг — аптека за углом Но такой ход мысли властям не интересен. Он мешает выставлять напоказ свою заботу о народе. Властные пустышки с ценовой чесоткой. Вколоть бы вам всем укол свободных выборов…

5 36 6 7584 06.02
Kцены, государство, власть, общество, мнения
Блоги

Кирилл Рогов политический обозреватель

Элиты ягнят или ягнята элит? Демократии и конституции — это не дело народа. Это всегда дело элит. Они нужны или не нужны элитам. Эта идея является предметом крайне широкого консенсуса в политологии и социологии. А вот эта волынка про народ — она из 19 века…

5 127 6 27873 04.02
Kконституция, законы, демократия, власть, элиты, политика, общество, мнения

Популярное за неделю

Новости

В Netflix назвали запрещенные к показу в ряде стран фильмы и сериалы Так, в Сингапуре с платформы убрали картину Мартина Скорсезе «Последнее искушение Христа»

5 0 6 311
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Слово, которое на букву «х» из трех букв, если еще к нему добавить слово «вам», то в него поместилось бы все представление власти о правах и свободах так называемого народа…

5 43 6 94863 05.02
#слушать 48:02 8читать ;смотреть $скачать 11.0 МБ
Kполитика, общество, власть, мнения, видео, передачи
Голосование
Информация о недвижимости семьи Сергея Чемезова является для вас общественно значимой?
5 52 6 4574 03.02
Блоги

+ «Мы дошутились: обида пришла прямо с небес» — Ургант ответил Рогозину «Мы дошутились: обида пришла прямо с небес» — Ургант ответил Рогозину Ранее в программе «Вечерний Ургант» прозвучала шутка о снижении требований к космонавтам…

5 85 6 188072 06.02
8читать ;смотреть
Kобщество, рогозин, тв, юмор, события
Блоги

Егор Куроптев Продюсер, журналист

+ Глава администрации Южной Осетии: пограничники ФСБ должны уйти Глава администрации Южной Осетии: пограничники ФСБ должны уйти Гуманитарная катастрофа в Ахалгори и при чем здесь Mr. Путин? О ситуации на оккупированных территориях Грузии беседуем с главой временной администрации т.н. Южной Осетии Дмитрия Санакоева…

5 111 6 168817 03.02
8читать ;смотреть
Kобщество, видео, политика, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8313959
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4366057

Сегодня в эфире