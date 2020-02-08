Глава МИД России Сергей Лавров пригласил президента Венесуэлы Николаса Мадуро на празднование 75-летия Победы в Москве

Об этом российский министр сказал в ходе визита в Каракас, передает РИА Новости. Венесуэльский лидер пока не подтвердил свой приезд. Ранее намерение приехать на празднование годовщины Победы в Москву подтвердили главы 17 стран, в том числе президенты Франции и США Эммануэль Макрон и Дональд Трамп.
2020-02-08T05:10:00+03:00
2020-02-08T05:14:28+03:00
https://echo.msk.ru/news/2584394-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
05:10, 08 февраля 2020
Загрузка комментариев...